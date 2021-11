गेहूं-चावल के साथ एक किलो दाल, नमक और तेल फ्री देगी योगी सरकार, दिसंबर से सुविधा शुरू

Yogi government Will Give One Kg of Pulses Salt And Oil Free From Dec - उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) से पहले प्रदेश वासियों को गेहूं और चावल मुफ्त मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है।