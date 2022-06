यूपी में 24 जिले अति संवेदनशील घोषित, 8 विभाग, 875 सुरक्षा समितियां संभालेंगी बाढ़, जिलों की लिस्ट जारी

बारिश के मौसम से पहले ही उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचने के लिए बेहतर प्रबंध करने के लिए बैठक की। इस समीक्षा बैठक में जल शक्ति मंत्रालय और बाढ़ प्रबंधन, जल पुलिस से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, जन-धन हानि के लिए पिछले कई सालों से बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान के लिए कार्यक्रम बनाकर उसे पूरा करने का समय आ चुका है। पिछली कई सरकारों की अपेक्षा हमने बाढ़ को लेकर काफी अधिक सतर्कता और संबेदनशीलता के साथ प्रबंधन किए हैं। बाढ़ से निपटने के लिए यूपी में 2017-18 से अब तक 830 बाढ़ परियोजनाएं पूरी करते हुए एक्सपर्ट की टीम लगाई गई है। यूपी के 24 जिलों में बाढ़ से सुरक्षा के लिए विभिन्न नदियों पर 3869 किमी लंबाई तक एडवांस तैयारी के निर्देश दिए गए हैं।

योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बाढ़ नियंत्रण पर बैठक करते हुए कहा सभी बाढ़ से प्रभावित रहने वाले जिलों पर सीधे जिलाधियाकरियों से बातचीत की। इनमें 24 जिलों को सबसे अधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। जिसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोण्डा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, संतकबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल हैं। जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतमबुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलन्दशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं।

File Photo of CM Yogi Adityanath Visited Flood Area in UP