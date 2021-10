योगी ने कहा त्योहारों में माहौल बिगाड़ने वालों की खैर नहीं, सीएम का पुतला फूंकने के आरोप में 16 छात्र गिरफ्तार

Yogi said it is not good for those who spoil atmosphere in festival- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने त्योहार के मद्देनजर राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। टीम-9 की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागीय अफसरों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।