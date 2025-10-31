नशे के खिलाफ Yogi की जंग: 334 करोड़ की मादक तस्करी पर लगाम, 863 गिरफ्तार – यूपी में ANTF की बड़ी कामयाबी

राज्य सरकार के निर्देश पर ANTF ने विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ‘Say No to Drugs’ अभियान चलाया है। इसके तहत छात्रों को नशे के दुष्प्रभाव, कानूनी प्रावधानों और पुनर्वास योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। सामाजिक संगठनों और एनजीओ के सहयोग से “जनसहभागिता आधारित नशा उन्मूलन” को बढ़ावा दिया जा रहा है। आईजी एल.आर. कुमार ने बताया कि आने वाले समय में एएनटीएफ की यूनिट्स का विस्तार सभी मण्डलों तक किया जाएगा। साथ ही साइबर नारकोटिक्स सेल की स्थापना की जा रही है, जो सोशल मीडिया और डार्क वेब पर सक्रिय तस्करी गिरोहों पर निगरानी रखेगी।