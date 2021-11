भाई दूज के दिन युवक की हत्या, बहन से मिलने जा रहा था घर, बदमाशों ने की पीट-पीट कर हत्या

Youth Going to meet His Sister on day of Bhai Dooj Got Killed by Goons- उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भाई दूज के दिन एक युवक की हत्या हो गई। बदमाशों ने पीट-पीट कर युवक की हत्या कर दी। युवक बहन से मिलने के लिए घर जा रहा था। पुलिस का कहना है कि युवक के चेहरे पर वार किया गया है और सूचना पर पुलिस ने शिनाख्त करवाई।