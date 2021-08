ट्रेन के नंबर के आगे से हटेगा जीरो, गाड़ियों के किराए में आएगा अंतर

Zero will be removed from the front of the train number- कोरोना (Corona Virus) के कारण रेलवे (Railway) में बदली किराया नीति अब पटरी पर आने वाली है। रेलवे में दो साल से ट्रेनों का टाइम टेबल भी अटका है। अब पहली अक्टूबर से गाड़ियों का टाइम टेबल जारी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि नया टाइम टेबल रेल यात्रियों को राहत देगा।