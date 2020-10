राज्य के 11 जिलों में मौतों की संख्या ने डराया, पढ़िए हर जिले की रिपोर्ट

चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और हरियाणा की सीमा से लगा पंजाब (Punjab bordering Jammu and Kashmir, Himachal and Haryana) राज्य कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण मुश्किल में हैं। कुछ दिन मौतों में गिरावट दर्ज करने के बाद फिर से पुरानी स्थिति हो गई है। राज्य के 11 जिलों में मौतों की संख्या डराने लगी है (The number of deaths is starting to scare)। ये जिले हैं- लुधियाना, जालंधर, पटियाला, अमृतसर, मोहाली, बठिंडा, गुरुदासपुर, होशियारपुर, फिरोजपुर, संगरूर और कपूरथला (Ludhiana, Jalandhar, Patiala, Amritsar, Mohali, Bathinda, Gurdaspur, Hoshiarpur, Ferozepur, Sangrur and Kapurthala)। पंजाब में पिछले चौबीस घटे में 61 मौतें हुई हैं। (61 people died in Punjab due to coronavirus)। कोरोना सकारात्मक पाए गए रोगियों की संख्या 1106 है (The number of patients found to be corona positive is 1106।

नमूने और मामलों का विवरण

1.कुल नमूने लिए गए 1928289

2. कुल नमूने दिनभर में एकत्रित किए गए 25313

3 रोगियों की कुल संख्या सकारात्मक 117319

4 अल्पताल से घर भेजे गए रोगियों की संख्या 99468

5 सक्रिय मामलों की संख्या 14289

6 ऑक्सीजन की सहायता पर मरीजों की संख्या 338

7. मरीज जो क्रिटिकल हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं 60

8. कुल मृत्यु 3562

चौबीस घंटे की स्थिति

1. ऑक्सीजन समर्थन पर नए रोगियों की संख्या 0

2. आईसीयू एनआईएल में भर्ती नए रोगियों की संख्या 0

3. वेंटिलेटर सपोर्ट पर लगाए गए नए मरीजों की संख्या 14

(अमृतसर -1, बठिंडा -1, लुधियाना -2, मोगा -1, जालंधर -6, होशियारपुर -2, कपूरथला -1)

4. डिस्चार्ज किए गए नए रोगियों की संख्या 1691

(लुधियाना -143, जालंधर -155, पटियाला -145, एसएएस नगर -90, अमृतसर -172, बठिंडा -133, गुरदासपुर- 106, होशियारपुर -133 पठानकोट-72, संगरूर -33, कपूरथला -137, फरीदकोट -40, मुक्तसर -34, फाजिल्का -41, मोगा -28, रोपड़ -50, एफजी साहिब -23, बरनाला -51, तरनतारन -43, एसबीएस नगर -46, मनसा -22)

5. नई मौतों की संख्या 61

(अमृतसर -14, बठिंडा -2, फरीदकोट -1, एफजीएसएब -1, फाजिल्का -3, फिरोजपुर -2, गुरदासपुर -2, होशियारपुर -3, जालंधर -5, कपूरथला -5, लुधियाना -10, मोगा -1, 1 एसबीएस नगर -2, पटियाला -5, रोपड़ -1, संगरूर -2, तरनतारन -2)

पिछले चौबीस घंटे में सकारात्मक पाए गए रोगी 1106

जिला, नए रोगियों की संख्या

लुधियाना 130

एसएएस नगर 126

बठिंडा 113

अमृतसर 100

होशियारपुर 83

जालंधर 76

कपूरथला 69

गुरदासपुर 66

पठानकोट 61

पटियाला 54

तरन तारन 36

मनसा 32

फरीदकोट 29

संगरूर 19

फिरोजपुर 17

मुक्तसर 21

रोपड़ 20

एफजी साहिब 20

मोगा 14

एसबीएस नगर 11

बरनाला 5

फाजिल्का 4

पंजाब में अब तक की स्थिति

जिला, कुल केस, सक्रिय केस, ठीक हुए, मौतें

1. लुधियाना 18333 871 16702 760

2. जालंधर 13295 1466 11428 401

3. पटियाला 11779 1068 10378 333

4. एसएएस नगर 10774 1711 8871 192

5. अमृतसर 10378 1092 8901 385

6. बठिंडा 6089 1436 4534 119

7. गुरदासपुर 6139 714 5269 156

8. होशियारपुर 4730 496 4067 167

9. फिरोजपुर 3832 491 3236 105

10 पठानकोट 3826 757 2989 80

11. संगरूर 3618 306 3160 152

12. कपूरथला 3416 527 2741 148

13. फरीदकोट 2811 343 2422 46

14. मुक्तसर 2568 551 1973 44

15. फाजिल्का 2464 486 1938 40

16. मोगा 2284 291 1920 73

17. रोपड़ 2161 472 1610 79

18. एफजी साहिब 1958 168 1703 87

19. बरनाला 1855 312 1500 43

20. तरनतारन 1712 308 1334 70

21. एसबीएस नगर 1671 185 1434 52

22. मानसा 1626 238 1358 30

कुल 117319 14289 99468 3562