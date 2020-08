बंगलूरू साम्प्रदायिक हिंसा में जहां जानें चली गई, वहीं अपनी जान दाव पर लगाकर लोगों की जान बचा रहा है यह शख्स

(Bihar News ) एक तरफ जहां बंगलौर में साम्प्रदायिक (Bangalore communal violence ) हिंसा का नंगा नाच खेला गया, सोशल मीडिया (Poision on Social Media ) पर इस मुद्दे को लेकर खूब जहर उगला जा रहा है, वहीं बिहार के एक छोटे से गांव में एक शख्स अपनी जान पर खेल कर (This person is saving life) दूसरों को जहर से बचा रहा है। यह शख्स अपनी जान की परवाह न करते हुए साम्प्रदायिक सौहार्द का सेतू बना रहा है।