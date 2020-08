भगवान राम का मिथिला से रहा गहरा नाता, मिथिला में अपार उत्साह

(Bihar News) भगवान राम (God Ram ) का मिथिला से गहरा नाता (God Ram relation with Mithila ) रहा है। ऐतिहासिक-पौरोणिक शास्त्रों (Mythological scriptures of Lord Ram in Mithila) में भगवान राम का मिथिला से अटूट संबंध होने के प्रमाण मिलते हैं। श्रीराम मंदिर के भूमि पूजन पर पूरे मिथिला में खुशिया मनाई जा रही हैं।