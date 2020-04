बल्ब के बजाए दीप जलाने के विवाद में वृद्धा की जान चली गई

( Bihar News ) बात बिजली के बल्ब ( Death of old woman ) और दीपक जलाने की थी। इसमें एक महिला को जान से हाथ धोना पड़ गया। कोरोना ( Corona ) और लॉक डाउन ( Lock down ) में देश सेवा में जुटे लोगों के लिए प्रधानमंत्री की दीप ( Appeal of Modi ) जलाने की अपील पर हुए विवाद मारपीट से महिला की मौत हो गई।