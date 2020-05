मधुबनी के मुस्लिम समाज ने पेश किया है आदर्श उदाहरण

( Bihar News ) ऐसा नहीं है कि देश में सिर्फ तबलीगी जमात ( Tabligi Jamat ) की मानसिकता और उनको प्रश्रय देने वाले ही लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कोरोना ( Corona ) की इस जंग में आगे बढ़कर न सिर्फ पहल की है बल्कि ( Lock down ) दूसरों के लिए आदर्श पेश ( Ideal example of Muslims ) किया है। बिहार के मधुबनी के मुस्लिम समाज ने ऐसा ही आर्दश पेश किया है।