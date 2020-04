मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाना पुलिस को महंगा पड़ा

( Bihar News ) देश में जहां कोरोना ( Corona ) वायरस से लडऩे के लिए लॉक डाउन ( Lock down ) है। वहीं मधुबनी जिले के झंझारपुर के अंधराठाढ़ी प्रखंड के मंदना पंचायत की एक मस्जिद में ( Gathering in mosque ) जमा हुए लोगों को लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने गई पुलिस ( Attack from mosque on Police ) और प्रशासन की टीम पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया।