यह घटना किसी डरावनी फिल्मी कहानी जैसी है, सुहागरात के दिन सांप ने डस लिया

यह किसी डरावनी फिल्मी कहानी (This is lie a filmy sotry ) जैसा है, जैसे फिल्मों में एक नागिन बदला (Revenge of Serpent ) लेने के लिए आती है और ठीक सुहागरात वाले दिन (Snake bite on golden night ) पूर्व जन्म के पति डस लेती है, ठीक ऐसी घटना हुई बिहार (4500 deaths of snake bite in Bihar ) के मधुबनी जिले में। जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र के गांव में एक युवक की सुहागरात के दिन सांप के डसने से मौत हो गई।