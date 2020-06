पेट की आग बुझाने के लिए जान का जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा...

(Bihar News )पेट की आग ऐसी होती कि इसे बुझाने के लिए जान का जोखिम उठा कर भी (Migrant labours are returning ) रोजगार के लिए जाना ( labours are seeking work ) पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले तक जहां प्रवासी श्रमिकों में घर वापसी के लिए मारामारी ( Risk of corona ) मची हुई थी, वहीं अब परिवार के लिए रोटी-पानी का इंतजाम के लिए फिर से वापसी हो रही है।