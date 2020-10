महागठबंधन से अलग हुई वीआईपी पार्टी को तलाश है नए गठबंधन की

(Bihar News ) राष्ट्रीय जनता दल (RJD) पर धोखा देने का आरोप (VIP alleged deceived on RJD ) लगाते हुए महागठबंधन (Grand alliance of Bihar) से अलग हुए विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा है कि कोई साथ आए तो ठीक है नहीं तो हमारी पार्टी अपने बलबूते पर अकेले चुनाव (VIP will contest on all seats in Bihar) लड़ेगी। शनिवार को महागठबंधन के सीटों के बंटवारे की प्रेस कांफ्रेंस में राजद से खफा होकर अलग हुए सहनी ने आज राजद पर जमकर आरोप लगाए।