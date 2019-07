सावधान! आसमान से बारिश नहीं बरस रही है मौत, जानिए ये मामला

महासमुंद. इस मानसून बारिश (Monsoon) के दौरान घर से बाहर निकलना खतरे से खाली (No rainfall in Chhattisgarh) नहीं है। जिले में आकाशीय बिजली गिरने से मौत के मामले बढ़ रहे हैं। गरज-चमक के साथ बिजली गिरने (Electricity down) से बसना क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। पिछले वर्ष प्रशासन ने इस संबंध में जागरुकता अभियान भी चलाया (Chhattisgarh Weather) था, लेकिन इस वर्ष कोई अभियान नहीं चल रहा है। राजस्व विभाग की टीम लिस्ट तैयार कर रही है। अभी तक केवल 5 लोगों को ही मुआवजा मिला है।

बागबाहरा से दो, बसना से दो और सरायपाली से एक परिवार को मुआवजा प्रदान किया गया है। प्रशासन के पास अब तक सिर्फ यहीं आंकड़े हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई लोग गाज गिरने की वजह से प्रभावित हो चुके हैं। गौरतलब है कि 19 जुलाई को बसना के खेल ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे छात्र के ऊपर बिजली गिर गई थी। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 17 जून को आकाशीय बिजली गिरने से बसना में एक ही दिन में तीन लोगों की मौत हो गई थी। मानसून सक्रिय है और प्रति दिन गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है।

मुआवजा दिया गया..

आकाशीय बिजली गिरने से मौत के 5 केस इस वर्ष आए हैं। सभी को मुआवजा दे दिया गया है। प्रशासन इसके लिए लोगों को जागरूक भी करता है।

शिव कुमार तिवारी, संयुक्त कलक्टर

