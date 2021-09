पांच लाख रुपए और नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण की कोशिश, हिंदू संगठनों ने की कार्रवाई की मांग

Attempts to convert in Christian Religion by Giving Greed of Money-यूपी के महोबा में हिंदू समुदाय के लोगों को रुपयों की लालच और नौकरी का झांसा देकर धर्मांतरण (Religion Conversion) का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित युवक ने आधा दर्जन ग्रामीण साथियों के साथ मिलकर थाने में ईसाई धर्म के प्रचारक आरोपी आशीष जॉन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।