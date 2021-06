महोबा में बच्ची से गैंगरेप, आशा वर्कर ने कराया अबॉर्शन, हालात खराब होने पर हुआ खुलासा

महोबा. महोबा में एक बच्ची गैंगरेप के बाद गर्भवती हुई, जिसके बाद आरोपियों ने आशा वर्कर की मदद से उसका अबॉर्शन कराने की कोशिश की। जिससे उसकी हालात खराब हो गई। और मामला सामने आ गया। इसके बाद रविार को थाने में एफआईआर दर्ज की गई। जिसके बाद सोमवार को तीन आरोपियों सहित मदद करने वाली आशा वर्कर को गिरफ्तार किया गया।

गर्भपात कराने में आशा ने मदद की :- पुलिस ने बताया कि, महोबा के श्रीनगर इलाके में चार माह पहले जिस 13 वर्षीय लड़की से कथिततौर पर गैंग रेप किया। जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। आरोपियों ने गर्भ गिरने के लिए एक मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की मदद ली। आशा ने उसे गर्भपात की गोलियां दीं। शुक्रवार को गर्भपात की गोलियां से गर्भवती हुई बच्ची की हालत बिगड़ गई।

मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपियों पर सख्त एक्शन लिया है। महोबा एसपी सुधा सिंह ने कहाकि, बच्ची से गैंगरेप मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। तीन गैंगरेप आरोपी और मदद करने के आरोप में आशा वर्कर को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आशा कार्यकर्ता को मामले में सह-आरोपी बनाया है।

गैंगरेप का मामला दर्ज :- पुलिस के दिए बयान में पीड़िता ने भी सभी आरोपियों के नाम का खुलासा कर दिया है। और बताया कि, आशा वर्कर ने इस क्राइम को छिपाने में उनकी मदद की। श्रीनगर थाने के एसएचओ ने बताया कि, रविवार को गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने सख्त एक्शन लेते हुए सोमवार को ही तीन गैंगरेप आरोपी और आशा वर्कर को गिरफ्तार कर लिया था वहीं एक और आरोपी की तलाश की जा रही है।

