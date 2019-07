बिजली विभाग की लापरवाही ने ली पांच की जांच, सीएम ने दिया जांच का आदेश

महराजगंज जिले के फरेंदा के सिधवारी गांव में धान की रोपाई करने गई पांच महिलाओं की बिजली का करंट लगने से हुर्इ मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना जतार्इ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मामले की जांच के लिए डीएम को आदेशित किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार को हर संभव मदद का भी निर्देश दिया है।

Read this also: अब फिंगर प्रिंट से तय होगा राजेश का ही नया रुप है सोनिया, डाॅक्टर बताएंगे वह पुरुष है महिला है या कुछ और

हार्इटेंशन तार से करंट खेत में लगे पानी में दौड़ा, पांच की मौत

फरेंदा क्षेत्र के सिधवारी गांव के विश्रामपुर टोला में सोमवार की शाम को करीब बीस महिलाएं धान की रोपाई कर रही थीं( More than 20 women and girls went for sowing rice in mahrajganj district Farenda)। जिस खेत में वह धान की रोपाई कर रही थीं उसी में हाईटेंशन बिजली तार का खंभा है, जिस पर से हार्इटेंशन तार को दौड़ाया गया है। बताया जा रहा है कि उस खंभे पर लगा इंसुलेटर भी खराब हो चुका था। ( Hightension line was running through, Pole have defective insulator, when water was filled in the agriland, curren flows)। शाम को पौने छह बजे जैसे ही महिलाएं व लड़कियां खेत से निकल कर पानी पीने के लिए पंपिंग सेट के पास जा रही थी। उसी समय हाईटेंशन तार से बिजली पानी में प्रवाहित हो गई। खेत में करंट दौड़ने से महिलाओं/लड़कियों को करंट का तेज झटका लगा। कुछ महिलाएं/लड़कियां तो झटके से बाहर निकल चुकी थी लेकिन बीच में फंसी आधा दर्जन महिलाएं/लड़कियों के शरीर में करंट पूरी तरह प्रवाहित हो गया। इस हादसे में पिचरूखी हड़हवा गांव की लक्ष्मी पुत्री राजेन्द्र (17), राधिका पुत्री राजेन्द्र (18), सोनी पुत्री रामचंद्र (18), वंदनी पुत्री रामनयन (18) व सुभावती पत्नी प्रहलाद (45) ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों में लक्ष्मी व राधिका दोनों सगी बहन हैं। पांचों एक ही परिवार की बतार्इ जा रही हैं।

Read this also:

लोगों के अनुसार जिस खेत में हाई टेंशन तार का खंभा लगा हुआ था उसमें रोपाई कर रही लड़कियां अचानक छटपटा कर गिरने लगीं( Five dies due to hightension line current)। करंट आसपास के खेतों में भी दौड़ता इसके पहले महिलाएं बाहर निकल गई। हर ओर दहशत और भगदड़ की स्थिति बनी रही।

Read this also: गोरखपुर से खाड़ी देशों के लिए सीधे हवाई सेवा, अगस्त से कीजिए यात्रा