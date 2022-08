सोयाबीन के लिए अब मुफीद नहीं मालवा की माटी

- जलवायु परिवर्तन के चलते बदल रहा मौसम का मिजाज, कृषि वैज्ञानिक ने भविष्य के बदलाव के दिए संकेत

* कार्बन, मिथेन और नाइट्रेस ऑक्साइड से साल दर साल बदल रहा मानसून का चक्र, कम वर्षा के कारण बिगड़ती जा रही सोयाबीन की खेती

पत्रिका विशेष अतुल पोरवाल उज्जैन.

मालवा के पठार की उपजाऊ मिट्टी सोयाबीन की खेती के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु परिवर्तन के चलते उज्जैन समेत मालवा की माटी सोयाबीन के लिए मुफीद नहीं रहेगी। यह चौंकाने वाला खुलासा कृषि वैज्ञानिक कर रहे हैं।

मालवा में खरीफ की सबसे बड़ी फसल सोयाबीन है। उज्जैन जिले में खरीफ का कुल रकबा ५१२६०९ हेक्टेयर है, जिसमें ५ लाख ३ हजार पर सोयाबीन लगाई जाती है। खरीफ के सीजन में जिले के ९५ फीसदी किसानों की प्रमुख फसल केवल सोयाबीन है, लेकिन लगातार हो रहे जलवायु परिवर्तन से बदलते मौसमी मिजाज के चलते अब मालवा की माटी सोयाबीन के लिए मुफीद नहीं है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसानों को अब केवल एक फसल वाली खेती करने के बजाय इसके साथ मक्का, ज्वार, धान आदि की खेती को शामिल करना चाहिए। इससे नुकसान की भरपाई होती रहेगी।

गौरतलब है कि औद्योगिक क्षेत्र से उत्सर्जित नुकसान दायक कार्बन, मिथेन और नाइट्रेस ऑक्साइड के साथ ईंधन व धूल मिट्टी से हो रहे वायु प्रदूषण के कारण बारिश का मौसम भी बदलता जा रहा है। किसी वर्ष तय समय में मानसूनी बारिश शुरू हो जाती है तो किसी वर्ष बहुत देर हो जाती है। इसके साथ ही बारिश के दिनों में भी अंतर देखा जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। इससे फसल में नुकसान की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। कृषि वैज्ञानिक के अनुसार १ जून से शुरू होने वाले मानसून में अमूमन १० जून तक बारिश शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बारिश के आगमन की तारीखें बता रही है कि आने वाला समय सोयाबीन के लिए मुफीद नहीं है। खासकर मालवा की माटी, जो खरीफ के सीजन में केवल सोयाबीन खेती का बड़ा केंद्र है, अब बदलते मौसम से प्रभावित हो रही है। वैज्ञानिक के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के साथ सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों से उत्सर्जित विभिन्न प्रकार की गैसों के कारण ही जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। इन्ही गैंसों का उत्सर्जन के चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।

Malva mati are not relevent for long time to soyabean Ujjain MP