यूपी के मैनपुरी में 25 हजार में रिवॉल्वर-पिस्टल, STF ने अवैध असलहे कारोबार का किया खुलासा

UP News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में अवैध असलहों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। जहां बड़ी संख्या में अवैध रिवॉल्वर पिस्टल बनाकर बेचा जा रहा था।

Updated: July 11, 2022 10:58:08 am

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चल रही अवैध मिनी गन फैक्ट्री को बिहारी की एसटीएफ ने छापेमारी कर पकड़ा। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) को विशेष ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ (STF) की टीम ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध मिनी गन फैक्ट्री पर छापेमारी कर नौ हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में निर्मित, अर्धनिर्मित अवैध असलहे और असलहा बनाने के सामान व उपकरण बरामद किया गया है।

Illegal Revolver Pistol Just 25000rs in UP Mainpuri Bihar STF arrested 9 Arms Smugglers