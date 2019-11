Startup: अगर आप टेक्नोलॉजी फ्रैंडली हैं तो अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल शुरू करने के लिए आपको कोई पैसा इनवेस्ट नहीं करना होगा। आपके सोचने का तरीका बेहतर और आकर्षक होना जरूरी है, तभी दर्शक आपके चैनल तक पहुंच पाएंगे। चैनल शुरू करने से पहले कुछ समय के लिए टॉपिक्स पर रिसर्च जरूर करें। इससे आपको यह निर्धारित करना आसान होगा कि आपके चैनल का मकसद क्या है?

अपने चैनल पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले होमवर्क जरूर करें। कौनसे कौनसे वीडियो आप बनाना चाह रहे हैं, उसपर सोच विचार कर उन्हें स्क्रिप्ट की तरह लिख लें। अब इनके बारे में गहनता से सोचें कि यदि आप इन्हें पोस्ट करते हैं तो देखने वालों की क्या प्रतिक्रिया आएगी। यदि आप अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में 2-3 मिनट के वीडियो ही पोस्ट करें। यदि आपकी व्युअरशिप अच्छी रही तो भविष्य में आप वीडियो का समय बढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि वीडियो का टाइटल ऐसा हो, जो दर्शकों के दिमाग में हिट कर जाए। सोशल मीडिया वर्ल्ड सभी सेक्टर के बिजनेस के लिए अहम टूल साबित हो रहा है। मार्केटिंग या एडवरटाइजिंग के अलावा भी सोशल मीडिया बहुत यूजफुल है। अब आपके पास अपने वीडियो के जरिए प्रसिद्धि पाने के लिए YouTube और सोशल मीडिया बेहतरीन विकल्प है। कमाई की बात करे तो यूट्यूब से लोग करोड़ों रूपए महीने के कमा रहे हैं।

ऐसे करें शुरुआत

इंटरनेट पर किसी भी कार्य के लिए शुरुआती चरण होता है mail अकाउंट बनाना

यह स्मार्टफोन में भी सॉफ्टवेयर इनस्टॉल और अपडेट के लिए बेहद जरुरी होता है

सबसे पहले गूगल पर ईमेल अकाउंट बनाएं। इसके बाद YouTube ओपन करें और sign in करें

इसके बाद YouTube प्रोफाइल पर क्लिक करें और your Channel पर जाएं

यहां आपको Use You Tube As में चैनल का नाम लिखना होगा

इसके बाद create channel पर क्लिक करना होगा। आगे कस्टमाइज चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करें

आगे के पेज पर channel फोटो, channel Art फोटो, नाम और डिस्क्रिप्शन अपलोड करने हैं

जानकारी भरने के बाद आप फिर से प्रोफाइल पर जाएं और creator/beta studio पर क्लिक करें

यहां आपको सभी फीचर दिखाई देंगे, चैनल की सेटिंग भी अपने अनुसार कर सकते हैं

एक साल में 4 हजार घंटे वाच टाईम और एक हजार सब्सक्राइबर हो जाए तो monetize के लिए अप्लाई कर सकते हैं

यूट्यूब द्वारा एक महीने में रिव्यु करके चैनल मोनेटाइजेशन अप्रूव कर दिया जाएगा

वीडियो, यूट्यूब की गाइड लाइन के मुताबिक हो, डुप्लीकेट/ reuse नहीं होने चाहिए

[MORE_ADVERTISE1]