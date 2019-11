GK: एग्जाम में पूछी जाती है फूड साइंस से जुड़ी ये शॉर्ट टर्म्स, जाने फुल फॉर्म

GK: प्रतियोगिता परीक्षाओं में इन दिनों विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शॉर्ट टर्म्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जानिए ऐसे ही फूड साइंस से जुड़े कुछ शब्दों के बारे में...

AFDO – Association of Food and Drug Officials

EIC – Export Inspection Council of India

FSSAI – Food Safety and Standards Authority of India

FSMA – FDA Food Safety Modernization Act

BLO – Boiled Linseed Oil

GAP – Good Agricultural Practices

MRA – Medicines Regulatory Authority

BMFS – Blue Mountains Food Services

FDLI – Food & Drug Law Institute

IANPHI – International Association of National Public Health Institutes

FICCI – Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry

ARD – Agricultural research for development

JDR – Journal of Dairy Research

RFDA – Regional Food Distribution Association

SPFS – Special Programme for Food Security