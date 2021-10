These 6 Things To Keep Calm Under Pressure: प्रेशर के वक्त खुद को इस तरह रख सकते हैं शांत

These 6 Things To Keep Calm Under Pressure: करीब 10 लाख लोगों पर किए गए एक शोध से पता चला है कि 90 फीसदी टॉप परफॉर्मर्स स्ट्रेस के दौरान अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि...

These 6 Things To Keep Calm Under Pressure: करीब 10 लाख लोगों पर किए गए एक शोध से पता चला है कि 90 फीसदी टॉप परफॉर्मर्स स्ट्रेस के दौरान अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं। उन्हें पता होता है कि प्रेशर के दौरान खुद को शांत रखकर स्थिति को कैसे संभालना है। आप भी अपनी भावनाओं को मैनेज करने और प्रेशर के दौरान शांत रहने की कला सीखकर अपने परफॉर्मेंस को सुधार सकते हैं। हालांकि, स्ट्रेस या प्रेशर के समय खुद को शांत रखना मुश्किल होता है लेकिन अगर आप यह कर लेते हैं, तो न केवल आपके परफॉर्मेंस में काफी सुधार आता है, बल्कि प्रेशर को हैंडल करने के बाद आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। याद रखें कि अधिकतर स्ट्रेस बहुत लंबे समय के लिए नहीं होते, ऐसे में शांत रहने की कोशिश करनी चाहिए। जानते हैं, किन तरीकों को अपनाकर प्रेशर के दौरान भी दिमाग को शांत रख सकते हैं -

जो है, उसकी कद्र करें

अगर आप खुद को शांत रखना सीखना चाहते हैं, तो जो आपके पास है, उसकी कद्र करना सीखें। जो है, उसके लिए शुक्रगुजार रहेेंं। आपके पास जो नहीं है, उसे पाने के चक्कर में, जो है, उसे नजरअंदाज न करें। ऐसा करने से आपके स्ट्रेस हॉर्मोन में कमी आएगी और मूड भी अच्छा होगा जिससे काम बेहतरीन ढंग से पूरा होगा।

डर को दिल से निकाल दें

किसी भी काम को शुरू करने से पहले यह पूछना या सोचना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा या ऐसा हो गया तो क्या होगा, डर को बढ़ावा देता है। ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप हमेशा डरते रहेंगे और खुद से ऐसे सवाल करते रहेंगे, तो परफॉर्मेंस में कभी सुधार नहीं आएगा। अगर आप ज्यादातर समय चिंता में गुजार देते हैं, तो एक्शन के लिए कम समय बचेगा।

कैफीन इनटेक कम करें

अगर आप स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहते हैं, तो आपको कैफीन इनटेक कम करना होगा। आपको काम करते समय चाय या कॉफी की मात्रा कम करनी होगी। कैफीन की वजह से एड्रीनेलीन रिलीज होता है, जो मुश्किल समय से जूझने में मदद करता है, लेकिन भावनाओं पर काबू कर लेता है।

डिस्कनेक्ट होना भी जरूरी

जब आप काम के दौरान नियमित रूप से ब्रेक लेते हैं, तब भी आप खुद को स्ट्रेस से काफी हद तक बचाते हैं। इसके अलावा अपने फोन को कुछ देर के लिए बंद रखने या खुद से दूर रखने से भी आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। काम के बीच में खुद को आराम देने और डिस्कनेक्ट होने से आप प्रेशर या स्ट्रेस की स्थिति से बच सकते हैं।

सकारात्मक रहें

सकारात्मक विचार स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं और दिमाग का ध्यान ऐसी चीजों की तरफ लगाते हैं, जो पूरी तरह से चिंता मुक्त होती हैं। आपको सकारात्मक चीजों के बारे में सोचना चाहिए और दिमाग को शांत रखना चाहिए। मुश्किल समय में सकारात्मक चीजों और अच्छे पलों के बारे में सोचकर शांत रहें।

सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करें

हो सकता है कि आप अकेले काम करके सब पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हों, लेकिन यकीन मानिए कि ऐसा करना पूरी तरह से बेअसर होता है। शांत और प्रोडक्टिव रहने के लिए आपको अपनी कमजोरियों का पता होना और जरूरत पडऩे पर दूसरों से मदद मांगना जरूरी है। कभी-कभी अपनी चिंताओं के बारे में किसी से बात करना भी आपके स्ट्रेस को कम कर सकता है। दूसरों से मदद मांगने से स्ट्रेस कम होगा और रिश्तों में भी मजबूती आएगी।

1. जब आप स्ट्रेस की स्थिति से निपटना सीख जाते हैं, तो आपके परफॉर्मेंस में सुधार आ जाता है।

2. तनाव के पलों में दूसरों से बातचीत करने या अच्छे पलों को याद करने से यह कम हो जाता है।

