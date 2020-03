motivational story: 'लॉकआउट' में सुपर 30 के आनंद दे रहे 'मैथ्स चैलेंज'

एक ओर जहां कोरोना वायरस (Corona virus) को लेकर देश में दहशत है और कई राज्यों ने 'लॉकआउट' (Lockout) घोषित कर दिया हैए वहीं चर्चित शिक्षण संस्थान 'सुपर 30' के आनंद कुमार (Anand Kumar of 'Super 30') ने छात्रों को ट्विटर और सोशल मीडिया पर 'मैथ्स चैलेंज' दे रहे हैं। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक (Twitter and facebook) पर छठी से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए सवाल डाल रहे हैं। जनता कर्फ्यू और लॉकआउट (Curfew and lockout) को देखते हुए आनंद ने ट्विटर पर लिखा, मैं छात्रों से इतने लंबे समय तक कभी दूर नहीं रहा हूं, इसलिए मैं उन तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचना चाह रहा हूं, जिससे मैं छात्रों के साथ जुड़ा रहूं और वे भी इस समय का इस्तेमाल उत्पादक तरीके से करें। छात्रों, अब मैं आप से सवाल करूंगा और आपको जवाब देना होगा।

कौन इसका जवाब देता है

उन्होंने लिखा कि मैं अब दूसरा सवाल देने जा रहा हूं। देखता हूं कि कौन इसका जवाब देता है। कई छात्रों के जवाब मिलने पर उन्होंने लिखा है, हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। मैं थोड़े ही समय में काफी जवाब देकर अभिभूत हो गया। कुछ लोगों ने सवालों को लेकर यह भी पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उम्मीद करता हूं कि अब आप सब विस्तार से समझ गए होंगे।



देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं

'सुपर 30' के संस्थापक आनंद कुमार ने कहा कि देश के अधिकांश हिस्सों में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। वह आने वाले दिनों में गणित विषयक कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर पर अपलोड करेंगे। पटना स्थित 'सुपर 30' ने निर्धन पृष्ठभूमि के 500 से अधिक छात्रों को आईआईटी प्रवेश परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद की है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए बिहार के शहरों में 'लॉकडाउन' लागू किया गया है। राज्य में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और शैक्षिक संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है।