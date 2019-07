बच्चों को सशक्तीकरण का पाठ पढ़ाएगा मीना मंच

Lessons of Empowerment : उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले (Mirzapur district of UP) में यूनीसेफ (UNICEF) की मदद से बच्चों के साथ हो रहे शोषण की रोकथाम एवं उन्हें सशक्तीकरण का पाठ (Empowerment Lesson) पढ़ाने के लिए पहली बार प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच का गठन किया जाएगा।