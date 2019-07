तैयारी करके बनें ‘इंटरव्यूअर’

How to become interviewer : इंटरव्यू (Interview) देने जा रहे आवेदकों (Candidates) को तो तैयारी करते आपने देखा होगा लेकिन क्या किसी इंटरव्यूअर (interviewer) को पहले से तैयारी करते देखा है? शायद ऐसा होता आपने न देखा हो, लेकिन आज के पेशेवर माहौल में अपनी कंपनी के लिए बेस्ट व्यक्ति चुनने के लिए एंटरप्रेन्योर्स (entrepreneur) इंटरव्यू लेने की खास तैयारी पर जोर देते हैं।