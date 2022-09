मंदसौर में 11 तो दलोदा में साढ़े 9 हजार से अधिक दाम में बिकी सोयाबीन



मंदसौर.

पीला सोना कही जाने वाली सोयाबीन के दाम से किसान खुशहाल नजर आया। गुरुवार को मंदसौर व दलोदा मंडी में इस सीजन की नई सोयाबीन की आवक शुरु हो गई। सोयाबीन की आवक के साथ शुरुआत में इन्हें अच्छे दाम मिले। आम तौर पर मंडी में उपज के दाम सही नहीं मिलने का ही मुद्दा किसानों द्वारा उठाया जाता है लेकिन गुरुवार को मंदसौर की मंडी में नई सोयाबीन पर एक किसान की सोयाबीन ११ तो दलादो में साढ़े ९ हजार से अधिक के दाम में बिकी। तो सोशल मीडिया पर भी यह खबर वायरल हो रही है। मंदसौर में अमृ़त रिफायनरी ने नई सोयाबीन खरीदी तो दलोदा में रतनलाल-मिश्रीलाल फर्म ने यह सौदा किया।

