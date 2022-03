दो दिन में 146 शिकायतों का समाधान करने के नपा को दिए निर्देश

मंदसौर.

कलेक्टर गौतम सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठकहुई। इस दौरान कलेक्टर ने नगर पालिका सीएमओ को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 2 दिन में सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों का समाधान करने की निर्देश दिए। लीड बैंक मैनेजर को लोन वाले प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दएि। फसल बीमा से संबंधित जितने भी प्रकरण बैंक ऋुुटि के कारण लंबित है। उनका समाधान करने की बात कही।

समाधान नहीं होने पर इंक्रीमेंट रोकने की करेंगे कार्रवाई

साथ ही नायब तहसीलदारों के द्वारा अगर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो आगामी दिनों में एक इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन के संबंध में बुधवार को फिर से समीक्षा की जाएगी। इसके बाद भी विभागों द्वारा शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फसल बीमा कंपनी को निर्देश दिए गए कि पिछले दिनों में जिले में कितने किसानों को फसल बीमा की राशि प्रदान की गई। उसकी सूची उपलब्ध करवाएं। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रकरणों का तुरंत समाधान करने के िनर्देश दिए। जिला उद्योग केंद्र आगामी 29 मार्च को आयोजित किए जाने वाले जिला स्तरीय रोजगार मेले की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के 66 उचित मूल्य की दुकानों से 5 किलोग्राम गैस सिलेंडर, एमपी ऑनलाइन सेंटर, पोस्ट बैंक की सुविधाएं प्रारंभ होगी। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार करें। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ कुमार सत्यम, डीएफओ,अपर कलेक्टर आरपी वर्मा सहित सभी जिला अधिकारी मौजूद थे।

