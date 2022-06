मंदसौर में दोपहर 1 बजे तक 48.87 प्रतिशत हुआ मतदान, दो घंटे शेष



मंदसौर.

मंदसौर जनपद पंचायत के लिए पंचायत चुनाव में पहले चरण में हो रहे मतदान में दोपहर १ बजे तक ४८.८७ प्रतिशत मतदान पूरा हो चुका है। सुबह ७ बजे मतदान शुरु हुआ लेकिन दो घंटे मतदान की रफ्तार धीमी रही। लेकिन इसके बाद मतदान ने रफ्तार पकड़ी और ११ बजे तक ही ३० प्रतिशत पहुंचा तो दोपहर १ बजे तक ४८.८७ प्रतिशत तक पहुंच गया। अब मतदान को लेकर सिर्फ दो घंटे का समय बाकी है और अभी भी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मतदान का आंकड़ा अभी बढ़ेगा। मतदान की रफ्तार को देखकर माना जा रहा है कि बचे हुए दो घंटों में मतदान तीव्र गति से होगा। मंदसौर क्षेत्र के मतदाताओं में गांव की सरकार चुनने के लिए इस बार अपार उत्साह देखा जा रहा है।

