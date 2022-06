5 हजार 22 पंच निर्विरोध तो 266 सीटों पर नहीं मिले उम्मीदवार, 1406 के लिए होगा चुनाव



जिले में इस बार हो रहे पंचायत चुनाव में पंच पद के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे है। जिन्होंने आवेदन किए वह किसी की मान मनोवल पर किए और वह भी अधिकांश निर्विरोध आ गए। अब यहां पर ६ माह बाद फिर से चुनाव होंगे। जिले में ५ हजार से अधिक पंच तो निर्विरोध आ गए वहीं २६६ सीटों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले। साढ़े ६ हजार में से सिर्फ १४०६ पंच की सीटों के लिए चुनाव हो रहे है। वहीं सरपंच के लिए ४६८ में से ४६१ सीटों पर चुनाव हो रहे है। पांच निर्विरोध आए है तो दो आरक्षण के फेर में उलझी सीटें खाली रह गई।

