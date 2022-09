सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों का निराकरण करने में मंदसौर प्रदेश में 51 वे नंबर

मंदसौर.

जिले में बैठे विभागीय अधिकारी आम आदमी की फरियाद नहीं सुन रहे है। यह हम नहीं कह रहे है बल्कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की रैकिंग और लंबित पड़ी शिकायतों के आंकड़े बोल रहे है। राजस्व हो या निकाय, पंचायत हो या पीएचई, कृषि से लेकर ऊर्जा सहित सभी ४५ विभागों में शिकायतें लंबित है लेकिन सबसे अधिक लंबित शिकायतों का ग्राफ राजस्व विभाग में है। गत दिनों प्रदेश से जारी हुई रैकिंग में जिले को ७२ प्रतिशत के साथ बी रैंक मिली है लेकिन दो समूह में जिले का प्रदर्शन देखे तो ५२ में से मंदसौर जिला ५१ वे नंबर पर रहा है और वर्तमान में साढ़े चार हजार से अधिक शिकायतें लंबित पड़ी है। हर सप्ताह इसकी समीक्षा होती है तो विभागों में अधिकांश अमला इनके निराकरण में व्यस्त होने के दावे करता है लेकिन शिकायतों के आंकड़े और प्रदेश में जिले का प्रदर्शन तो आखरी पायदान पर जिले के नाम के साथ हकीकत बया कर रहा है।

The list of CM helpline is getting long