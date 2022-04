52 करोड़ की चंबल योजना फिर भी सप्लाई में शिवना का लेना पड़ रहा है पानी



मंदसौर.

शहरवासियों की प्यास बुझाने और वर्ष २०४७ तक जलापूर्ति को लेकर ५२ करोड़ की लागत से ५० किमी से अधिक दूर से चंबल का पानी मंदसौर लाया गया। पिछले साल चंबल का पानी मंदसौर पहुंचा, लेकिन सालभर बाद भी टेस्टिंग से लेकर अन्य काम नपा पूरे नहीं करवा सकी। अब जब पानी की जरुरत है तो चंबल की धार नहीं बढ़ रही है और शिवना के पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। इधर अब भी चंबल का पानी मांग के अनुसार नहंी मिला तो मई में शहर में फिर से जलसंकट गहराने लगेगा। सालभर में नपा ने चंबल प्रोजेक्ट के बचे हुए कामों को कराने में रुचि दिखाई ही नहीं।

शहरवासियों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल मिल सके, इसके लिए अमृत योजना में 52 करोड़ की लागत से चंबल के पानी को मंदसौर लाने की योजना बनाई गई। करीब साढे चार साल तक कार्य चला और इसके बाद आखिरकार एक मई 2021 को पहली बार चंबल का पानी मंदसौर पहुंचा। लेकिन चंबल योजना में कभी पाइप लाइन तो कभी विद्युत व्यवस्था के कारण चंबल योजना का पानी लगातार आने में बाधा हुई। यह बाधा अब भी जारी है। शहर में जितना पेयजल एक दिन में सप्लाई होता है उतना पानी चंबल से नहीं आ रहा है। इसके कारण शहर की प्यास बुझाने के लिए अभी भी शिवना के पानी का ही उपयोग हो रहा है। अभी अप्रेल चल रहा है और शिवना नदी पर बने कालाभाटा बांध पर अब 1५ फीट पानी ही बचा है। वहीं रामघाट बैराज पर चार फीट पानी है। ऐसे में चंबल के पानी की धार तेज नहीं हुई तो ग्रीष्म द्यतु के अंतिम दिनों में परेशानी हो सकती है।

रामघाट को कालाभाटा से भरा जा रहा है

रामघाट बैराज पर अब मात्र चार फीट पानी बचा है। वहीं नगरपालिका ने रामघाट बैराज के दूसरी तरफ नदी में भरे पानी को भी पंप चलाकर उलीच लिया है। 52 करोड़ की लागत से पूरी हुई चंबल योजना के बाद भी अभी शहर में सप्लाई जितना पानी चंबल से नहीं आ रहा है। चंबल योजना का कार्य महिनों पहले पूरा हो गया है, लेकिन तकनीकी खामियों के कारण चंबल का पानी रामघाट बैराज पर लगातार नहीं आ सका। बारिश से पहले शहर में पेयजल संकट के समय भी चंबल योजना का लाभ शहर को नहीं मिला। बारिश में शिवना नदी के सभी बांध लबालब भरने के बाद नगरपालिका ने ठेकेदार से चंबल योजना में सभी तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए निर्देश दिए। दो माह में ठेकेदार ने लाइन को दुरूस्त करने के साथ ही सभी काम पूरे किए। इसके बाद टेस्टिंग शुरू की गई। अब दोनों पंप चल रहे है। इसके बावजूद शहर में प्रतिदिन सप्लाई जितने पानी की आवक नहीं हो रही है। शहर में प्रतिदिन 32 लाख गैलन पानी की सप्लाई होती है।

