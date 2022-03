कलेक्टर के प्रतिबंध के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की चि_ी के दबाव में तैलिया तालाब क्षेत्र में अनुमति देने का हुआ प्रयास

कलेक्टर के प्रतिबंध के बाद पूर्व मुख्यमंत्री की के दबाव में तैलिया तालाब क्षेत्र में अनुमति देने का हुआ प्रयास

मंदसौर.

शहर के तैलिया तालाब की डूब की जमीन और एफटीएल नक्शे को लेकर मामला अभी सुलझा नहीं है। तालाब को लेकर मामला एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। ऐसे में कलेक्टर गौतमसिंह ने एसडीएम व नपा सीएमओ को इस क्षेत्र में निर्माण अनुमति नहीं देने के निर्देश दिए है। लेकिन कांग्रेस के नेता द्वारा अनुमति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री से चि_ी लिखवाकर पहुंच लगवाई तो स्थानीय प्रशासन और नपा अमला भी कलेक्टर के प्रतिबंध के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री की चि_ी के दबाव में आ गए। लेकिन कलेक्टर ने अनुमति जारी होने से पहले ही मामले में संज्ञान लेते हुए सख्ती दिखाई तो अनुमति जारी नहीं हो पाई और नपा उपयंत्री पर निलंबन की कार्रवाई हुई। लेकिन विडबंना यह कि पूरे सिस्टम में शामिल कई लोगा को छोड़ सिर्फ एक पर ही लापरवाही का ठिकरा फोड़ा गया। जबकि चि_ी आने से लेकर फाईल अनुमति जारी होने तक चली इसमें कई शामिल है।

पूर्व मुख्यमंत्री की चि_ी से ऐसे पकड़ा मामले ने तूल

शहर के कांग्रेस के एक नेता ने तैलिया तालाब से जुड़े मामले की जमीन को लेकर निर्माण अनुमति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह से चि_ी लिखवाई। जो मंदसौर प्रशासन के पास पहुंचे। यहां चि_ी पहुंचने के बाद तैलिया तालाब का मामला सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी से जुड़ा होने के बाद फाइल चली और उस पर पटवारी से लेकर इंजीनियर ने अनुमति के लिए लिखा। कलेक्टर गौतमसिंह के संज्ञान में आने के बाद मामले ने तूल पकड़ा। इसके बाद कलेक्टर ने नपा सीएमओ सहित अन्य को तलब किया तो इसके लिए उपयंत्री को दोषी ठहरा दिया और इसके बाद निलंबन की कार्रवाई हो गई। लेकिन कलेक्टर द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद भी अनुमति के लिए लिखने और फाइल के इतने आगे बढऩे तक के मामले में शामिल कई अन्य लोग भी कार्रवाई की जद में है।

तैलिया तालाब का मामला इसलिए है मामला गंभीर

तैलिया तालाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तैलिया तालाब को लेकर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। डूब की जमीन और एफटीएल सहित नक्शे का भी मामला है। इसी कारण से इस क्षेत्र में निर्माण अनुमति पर प्रतिबंध लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी से मामले में निर्णय आने के बाद इस पर निर्णय हो सकेगा। ऐसे में यथास्थिति के बीच कलेक्टर ने मंदसौर एसडीएम और नपा सीएमओ को इस क्षेत्र में निर्माण को लेकर अनुमति जारी नहीं करने सहित अन्य बिन्दुओं को लेकर निर्देश दे रखे है। बावजूद इसके निर्माण अनुमति जारी करने के लिए लिखा गया। इसी कारण नपा उपयंत्री महेश शर्मा पर निलंबन की गाज गिरी, लेकिन उनके अलावा निर्माण अनुमति के लिए लिखने वाले अन्य सभी अब तक बचे हुए है। उन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब इस पर सवाल खड़े हो रहे है कि इतने गंभीर मामले में इस प्रकार की लापरवाही उजागर हुई और इसमें कई के शामिल होने के बाद कार्रवाई सिर्फ एक पर हुई है।

एसडीएम ने रिसीव नहीं किया फोन

पूरे मामले में एसडीएम बिहारीसिंह से उनके मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं िकया।

उपयंत्री पर हुई कार्रवाई

मामले में उपयंत्री को रिपोर्ट देने को लेकर निलंबन की कार्रवाई हो चुकी है। पटवारी की रिपोर्ट पर उपयंत्री ने अपनी रिपोर्ट दी थी। -पीके सुमन, सीएमओ, नपा

पटवारी पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिए है

अनुमति देने के प्रयास का मामला था। मामले में उपयंत्री पर कार्रवाई हुई है और पटवारी पर कार्रवाई के लिए एसडीएम को निर्देश दिए है। -गौतमसिंह, कलेक्टर

