दो साल बाद मंदसौर उगलने लगेगा डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य सुविधाओं को लगेंगे पंख

मंदसौर.

कोविड का दंश झेलचुके मंदसौर जिले में दो साल बाद स्वास्थ्य सुविधाओं को पंख मंदसौर में बनकर तैयार होने वाले मेडिकल कॉलेज से लगेंगे। ३०० करोड़ से अधिक की राशि में दो चरणों में बनने वाले मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में २७० करोड़ रुपए में काम होगा। ८ मई को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने इसका भूमिपूजन किया और गुजरात की कंपनी इसका निर्माण कर रही है। बदहाल स्वास्थ्य सुविधाओं से जुझ रहे जिले के लिए सबसे बड़ी और राहत देने वाली सौगात होगी। मेडिकल कॉलेज सिर्फ २४ माह में बनकर तैयार हो जाएगा।

