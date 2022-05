सामूहिक प्रयास से योग दिवस पर मंदसौर में हो बड़ा आयोजन

मंदसौर.

21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मंदसौर में बड़े रुप में आयोजित हो तथा इसमें अधिक से अधिक लोग सहभागिता करें, ऐसे प्रयास होने चाहिए। विश्व योग दिवस जो पूरी दुनिया मनाने लगी है यह दिन मंदसौर में भव्य रूप में मनाएं यह प्रयास होना चाहिए। यह बात विधायक यशपालसिंह सिसौदिया ने योग भवन में कही। वे दशपुर योग शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित किए गए एक माह के विशेष निशुल्क योग शिविर के समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे।

