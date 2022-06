जनपद के रण में भाजपा ने मारी बाजी, अब अनारक्षित सीट के चलते अनेक दावेदार



मंदसौर.

पहले चरण में मंदसौर जनपद पंचायत क्षेत्र के लिए मतदान के बाद मतगणना में स्थिति भी साफ हो गई है। हालांकि तीनों चरणों का दौर पूरा होने के बाद अधिकृत रुप से सारणीकरण के साथ घोषणा होगी, लेकिन मतगणना के बाद परिणाम सामने आ रहे है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों क जीत-हार और वोटों के अंतर पर जानकारी तो अभी एकत्रित नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने गणना के बाद जीत-हार के आंकड़े पता किए है। ऐसे में २५ वार्ड वाली जनपद पंचायत मंदसौर में भाजपा के अधिकृत व भाजपा की विचारधारा वाले प्रत्याशियों के पक्ष में अधिक जगहों पर परिणाम आया है। ऐसे में भाजपा के खेमें में उत्साह है तो कांग्रेस के भी अपने दावे है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष नवकृष्ण पाटिल ने कहा कि सरपंच कांग्रेस विचारधारा वाले अधिक जीतें है, जनपद अध्यक्ष में भले ही कांग्रेस विचारधारा वाले कम जीत पाए है। इधर भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल आटोलिया ने भी कहा कि पहले चरण में मंदसौर जनपद व जिला पंचायत के पांच वार्डो में से चार में भाजपा आगे रही है और सरपंच भी अधिक जीतें है। हालांकि अभी जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव जो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे उसमें देर है लेकिन अभी से ही समीकरणों का दौर शुरु हो गया है।

