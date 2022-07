निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए आज थम जाएगा प्रचार तो दोनों दलों के लिए तीन दिन बेहद अहम, झोंकेगे पूरी ताकत

जिले में स्थानीय चुनावों के दौर में पंचायत व निकाय चुनाव में राजनीतिक उफान चरम पर है। भाजपा की वर्तमान में सत्ता है और जिले की चारों विधानसभा से लेकर सांसद भाजपा के है। ऐसे में इस चुनाव में भाजपा की जहां अग्नि परीक्षा है तो कांग्रेस अपना खोया प्लेटफॉर्म हासिल करने के लिए मैदान में जी जान लगा रही है। ८ जुलाई को अंतिम चरण में होने वाले पंचायत चुनाव में जो बाजी मारेंगे जिला पंचायत उसकी होगी। अब तक ११ वार्डो में चुनाव हुए तो ६ वार्डो में और चुनाव होना है। इधर मंदसौर नगर पालिका के ४० वार्डो के चुनाव भी अहम है। ऐसे में बचे हुए सिर्फ तीन दिनों में दोनों दलों के लिए तमाम दिग्गज व संगठन मैदान मारने के लिए ताकत लगाएंगे। पहले चरण की सफलता के बाद भाजपा को दूसरे चरण में पिछडऩा पड़ा। इसके बाद से भाजपा सकते है और तीसरे चरण के लिए रणनीतिया बनाने का दौर शुरु हो चुका है।

