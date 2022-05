9 करोड़ में बनेगा सीसी तो 80 लाख में ऑडिटोरियम का होगा उन्नयन, दोनों कामों का हुआ भूमिपूजन

Published: May 28, 2022 03:18:07 pm

मंदसौर.

शासकीय महाविद्यालय के सामने शुक्रवार को विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। शहर का मुख्य मार्ग करीब ९ करोड़ से अधिक लागत में सीसी बनाया जाएगा तो वहीं ८० लाख की लागत से कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम को अपग्रेड किया जाएगा। सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक यशपालसिंह सिसौदिया व भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल आटोलिया ने भूमिपूजन किया। वहीं 30 लाख की लागत से मेघदूत नगर से गांधी नगर तक होने वाले

डामरीकरण कार्य भी किया जाना है। इस दौरान कलेक्टर गौतमसिंह से लेकर सीएमओ पीके सुमन सहित अन्य मौजूद थे।

