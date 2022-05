बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर जिला न्यायाधीश द्वारा लिया गया संज्ञान

Published: May 20, 2022 11:06:01 am

मंदसौर.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं न्यायाधीश हर्ष सिंह बहरावत ने मंदसौर नीमच बायपास के जोड़ पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर स्वत: संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि दुर्घटनाओं के निवारण एवं उपचारात्मक उपाय किए जाने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर सेंटर भवन में बैठक आहुत की गई। बैठक में मप्र सड़क विकास निगम के अधिकारी संतोष सुपेकर, सड़क निर्माण क्षेत्र की कंपनी अशोका बिल्डकान के महाप्रबंधक आरएल मेघवाल, थाना प्रभारी अमित सोनी, यातायात पुलिस मंदसौर के उपनिरीक्षक शैलेंद्र सिंह एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार सम्मिलित हुए।

Road accidents do not seem to be curbed in Singrauli