कोरोना: नियम तोड़ने वालों को पम्पलेट, ‘मैं समाज का दुश्मन हूं, मैं घर पर नहीं रहूंगा’

मंदसौर/ लॉक डाउन के बावजूद लोग अपने घरों से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। साथ ही कोरोना की चेन को ब्रेक करने की पहले को हल्के में ले रहे हैं। प्रशासन की अपील को दरकिनार करते हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वैसे लोगों को मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की पुलिस ने शानदार सबक सिखाया है।

कोरोना की वजह से जिले में लॉक डाउन है। उसके बावजूद भी कुछ लड़के घर से बाहर निकले थे। उन युवकों के मंदसौर पुलिस ने पकड़ लिया। क्योंकि पीएम मोदी ने सभी राज्यों को यह निर्देश दिए हैं कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए।

Madhya Pradesh: Police make people get clicked with pamphlets reading 'I'm enemy of society; I won't stay home' if they are found violating section 144 in Mandsaur. SP Hitesh Chaudhary says, "This is part of a social experiment to make people stay home". #Coronavirus pic.twitter.com/GMfzCEHJHb