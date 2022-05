अब तक के इतिहास में पहली बार साथ में होंगे निकाय व पंचायत चुनाव

Published: May 29, 2022 11:33:59 am

मंदसौर.

लंबे समय से टलते आ रहे स्थानीय निर्वाचन में पंचायत व निकाय के चुनाव इस बार इतिहास रचने जा रहे है। पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम घोषित हो चुका है। डेढ़ माह में पूरी चुनाव प्रकिया संपन्न होंगी। जो इतिहास है। इतनी तेज प्रक्रिया कभी संपन्न नहीं हुई। इसके अलावा १ जून को आयोग की बैठक के साथ निकाय चुनाव को लेकर भी कार्यक्रम जारी हो जाएगा। ऐसे में पंचायत व निकाय चुनाव की प्रक्रिया साथ-साथ ही आगे बढ़ेगी जो स्थानीय चुनाव के इतिहास में इतिहास होगा। यानी जिले के मतदाता नगर व गांव की सरकार एक साथ चुनेंगे। पिछले दो से ढाई सालों से टलते आ रहे चुनाव एक साथ संपन्न होने के साथ पंचायतों से लेकर निकायों में नए जनप्रतिनिधि दिखाई देंगे।

कलेक्टर गौतमसिंह ने कलेक्ट्रेट में निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के बाद प्रेसवार्ता बुलाई। इसमें उन्होंने जिले के पुलिस व प्रशासकिन अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों और अपनी जमावट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पूरी तरह से मतपत्रों से होगा और निकाय चुनाव ईवीएम से होगा। वहीं १४ व १५ जुलाई तक सारणीकरण के साथ परिणाम आएंगे। तीन चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी तैयारियों पूरी है। इसके साथ आचार संहिता के पालन के साथ धरने, जुलूस एवं प्रचार को लेकर अनुमति लेने से लेकर सीमाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम के साथ अन्य जानकारियां दी गई। पंचायतों के लिए आसपास की पंचायतों को जोड़कर क्लस्टर बनाए जा रहे है। जहां पर पंच से लेकर सरपंच व जनपद तक के लिए नाम निर्देशन पत्रों की प्रकिया होगी तो वहीं जिला पंचायत के लिए कलेक्ट्रेट में यह प्रक्रिया होगी। वहीं मतगणना मतदान के बाद ही मतदान केंद्रों पर ही पूरी होगी।

स्टैंडिंग समिति की बैठक संपन्न

मंदसौर.

कलेक्टर गौतमसिंह ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागृह में स्टैंडिग कमेटी की बैठक ली। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र 30 मई से प्राप्त किए जा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 6 जून है। इन पत्रों की जांच 7 जून को होगी। अभ्यर्थी अपना नाम वापस 10 जून तक ले सकते हैं। निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन 10 जून को किया जाएगा। मतदान 3 चरणों में संपन्न होगा। मंदसौर क्षेत्र का निर्वाचन 25 जून को होगा वही एक जुलाई को सीतामऊ एवं भानपुरा तथा 8 जुलाई को गरोठ एवं मल्हारगढ़ का मतदान सुबह ७ बजे से दोपहर ३ बजे तक होगा। इसके बाद मतों की गणना की जाएगी। बैठक के दौरान एसपी अनुराग सुजानिया, जिला पंचायत सीईओक कुमार सत्यम, एडीएम आरपी वर्मा सहित अन्य एसडीएम, तहसीलदार व टीआई सहित अन्य मौजूद थे।

