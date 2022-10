अफीम नीति में दिखी चुनावी तैयारियों की झलक, काले सोने की बढ़ेगी खेती

मंदसौर.

काला सोना कही जाने वाली अफीम की खेती के लिए पहचाने जाने वाले जिले में इस बार खेती का रकबा और अफीम खेती करने वाले पट्टेधारी किसानों की संख्या बढऩे जा रही है। इस साल के लिए आई अफीम नीति को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोडक़र देखा जा रहा है। नई नीति में पट्टे बहाल करना और समान रुप से १०-१० ऑरी के लिए पट्टे दिए जाने की कई सालों से चली आ रही मांग इस बार पूरी हुई। इसे शासन का चुनाव को देखते उठाया जाने वाला कदम माना जा रहा है। मंदसौर के साथ ही नीमच व रतलाम जिले के जावरा में अफीम की खेती होती है। ऐसे में इन आठ विधानसभाओं में अफीम की खेती और इसके लिए लाइसेंस किसानों के लिए अहम माने जाते है।

What happened in opium that farmers have to do in bhilwara