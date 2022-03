जिले में ओलावृष्टि से 144 गांवों में 38 हजार हैक्टेयर में 42 हजार से अधिक किसान हुए प्रभावित



मंदसौर.

जिले में इसी रबी सीजन में दूसरी बार हुई ओलावृष्टि से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है और हर और से राहत की मांग उठ रही है। इस बीच प्रशासन का अमला खेतों पर सर्वे भी कर रहा है। हालंाकि अभी सर्वे का दौर चल रहा है, लेकिन नुकसानी की प्रारंभिक रिपोर्ट में जिले में १४४ गांवों में ९ मार्च को हुई ओलावृष्टि और दो दिनों की बारिश से नुकसानी होना माना गया है। इसमें ४२ हजार से अधिक किसानों के साथ ३८ हजार हैक्टेयर से अधिक में फसलों में २० से ५० प्रतिशत नुकसान की रिपोर्ट तैयार की गई है। अभी अंतिम रिपोर्ट पूरा सर्वे होने के बाद शासन को राहत राशि के लिए भेजी जाएगी। लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार कर भेजी गई है। अभी सभी तहसीलों में दल खेतों पर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहे है। प्रारंभिक रिपोर्ट में दलोदा व मल्हारगढ़ क्षेत्र में अधिक नुकसान होना सामने आया है। जबकि जनवरी में हुई ओलावृष्टि में सीतामऊ में अधिक नुकसान हुआ था।

