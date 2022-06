किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का बेटा जनपद में हारा तो जिला पंचायत में भाजपा ने मारी बाजी

मंदसौर.

पहले चरण में मंदसौर जनपद पंचायत के लिए संपन्न हुए चुनाव में मतगणना के बाद बड़े उलटफेर भी हुए है। जनपद के चुनाव में भाजपा के कद्दावर नेता व किसान मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बंशीलाल गुर्जर के पुत्र हितेष चुनाव हार गए। तो वहीं जिला पंचायत में पांच वार्डो में तीन में भाजपा ने बाजी मारी तो एक में निर्दलीय भाजपा के बागी ने जीत हासिल की। वहीं एक कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आया है। इधर सरपंच को लेकर भी रुझानों के साथ परिणाम आने के बाद रविवार को कई गांवों में जुलूस निकलें और जीत की खुशियां मनाई गई। मतगणना के बाद वोटों के अनुसार प्रत्याशियों ने जीत-हार पर रुझान व बढ़त का पता जरुर किया लेकिन प्रशासन का अमला तीनों चरणों के परिणाम आने के बाद सारणीकरण के साथ परिणाम अधिकृत रुप से जारी करेगा। सास-बहू से लेकर दो भाईयों के सरपंच बनने जैसे नतीजे भी सामने आए है।

पंचायत चुनाव ने गुर्जर को दिया बड़ा झटका, नपा में भी प्रत्याशी

बड़े नेताओं के पुत्र और रिश्तेदार और समर्थकों के हार की खबर मिली है। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा अभी बाकी है। लेकिन गणना समाप्त होने के बाद अधिकांश के विजय जुलुस निकाले रहे।भाजपा के राष्ट्रीय नेता बंशीलाल गुर्जर के बेटे हितेष गुर्जर जनपद के वार्ड 6 से बंशीलाल धनगर के सामने चुनाव हार गए तो उनके ही परिवार की बहू लालघाटी सरपंच का चुनाव भी मदन गुर्जर की पत्नी हार गई। इधर भाजपा नेता बसंत शर्मा की पुत्रवधु को भी डिगांव सरपंच के चुनाव प्रेमबाई के सामने हार गई। पंचायत चुनाव ने गुर्जर को बड़ा झटका दिया है। अब उन्हें नपा चुनाव में संभलकर आगे बढऩा होगा। गुर्जर की पत्नी मंदसौर निकाय में वार्ड से भाजपा की और से प्रत्याशी है।

मतगणना के बाद सुबह ४ बजे तक पहुंचे मतदान दल

इधर शनिवार को रात तक चली मतदान के बाद मतगणना हुई तो आधी रात तक मतगणना का दौर जारी रहा। रात १० बजे बाद मतदान दलों का मंदसौर स्ट्रांग रुम पर पहुंचने का दौर शुरु हुआ लेकिन रविवार अलसुबह ४ बजे तक मतदान दल मतगणना संपन्न कराने के बाद मंदसौर पहुंचे। यह सिलसिला पूरी रात जारी रहा। स्ट्रांग रुम पर सामग्री जमा करने के बाद मतदान दल के कर्मचारी यहां से रवाना हुए। इधर मतगणना के बाद कही जीत की खुशिया तो कही हार पर निराशा का आलम रहा।

पंचायतों में सरपंच के लिए इन्होंने हासिल की जीत

मंदसौर जनपद पंचायत की १२४ ग्राम पंचायतों में हुए चुनाव में मतदान के बाउद देररात तक मतगणना चली। इसमें से रुझान के साथ परिणाम माना जा रहा है। इसमें दलौदा से अनिल कैथवास, नयाखेड़ा-हुकमसिंह, सेतखेड़ी से विजयसिंह चौधरी, खिलचिपुरा से इकबाल खां, मोहम्मदपुरा से ओंकारसिंह माली, डिगांव से दशरथसिंह आंजना, पानपुर से चैनसिंह, उदपुरा से लीलाबाई सुरेश अहिरवार, जग्गाखेड़ी से वीनू गुर्जर, भुकी.बालूराम गुर्जर, बोहराखेड़ी से बादुलाल खोखर, ढीकोला से जगदीश गुर्जर, साबाखेड़ा से परमानंद धनगर, रिछाबच्चा से समरथ पाटीदार, भाटरेवास से सीमा राकेश भाटी, झाकेड़ा से बालेश्वर पाटीदार, सरसोद से यशोदा सुरेश व्यास, जोगीखेड़ा से गज्जु बन्ना, आक्या उमाहेड़ा से शिवकन्या विनोद माली, अफजलपुर से प्रमोद कुमार भावसार, भावगढ़ से रिंकू महेश भटेवरा, राणाखेड़ा से पप्पू पाटीदार, दमदम से संगीता विनोद जाटव, धुंधड़का से लोकपाल सिंह चिन्टू बना, गरोड़ा से सुरेंद्र पाटीदार, रिछालाल मुंहा से मधुसूदन पाटीदार, रणायरा से जगन्नाथ पाटीदार, पाल्यामारू से बसंतीलाल पाटीदार, तालखेड़ा से गोविंद पाटीदार, पिपलिया कराडिय़ा से अनिल सूर्यवंशी, आकोदड़ा से कारूलाल पाटीदार, निंबोद कस्तूरी बाई ने सरपंच पद पर जीत हासिल की। हालांकि सभी पंचायतों के परिणाम प्रशासन द्वारा सारणीकरण के साथ जारी किए जाएंगे।

जिला पंचायत में एक पर कांग्रस तीन पर बीजेपी तो एक पर निर्दलीय ने बनाई बढ़त

पहले चरण में जिला पंचायत के १७ वार्डाे में से ५ वार्ड के लिए मतदान हुआ। देररात तक चली मतगणना के बाद रुझान सामने आए। एक में भाजपा के बागी आगे रहे तो एक में कांग्रेस प्रत्याशी ने बढ़ी बढ़ती बनाई। वहीं तीन वार्डो में भाजपा के प्रत्याशी आगे रहे है। इसे ही परिणाम भी माना जा रहा है। अधिकृत घोषणा तीनों चरणों के बाद होगी। जिा पंचायत के वार्ड 4 में कांग्रेस के दीपक चौहान, वार्ड 5 में भाजपा के निर्मला नरेंद्र पाटीदार, वार्ड 6 में बसंतीलाल मालवीय निर्दलीय, वार्ड ७ में बीजेपी के विजय मेहता तो वार्ड ८ में सोहन बाई मनोहर धाकड़ अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशियों से निर्णायक बढ़त के साथ आगे रहे है।

