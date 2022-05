रोजगार के लिए छोड़ा अपना घर और गांव, मजदूरी कर पाल रहे परिवार

Published: May 02, 2022 10:48:16 am



मंदसौर.

सुबह उठते ही चूल्हें पर खाना बनाना और फिर मजदुरी की तलाश में निकल जाना। इसके बाद दिनभर मजदुरी कर जो कमाया उससे शाम के भोजन की व्यवस्था कर अपनी अस्थायी झोपड़ी पर पहुंचकर शाम को अंधेरा होने के बाद खाना बनाना। यही हर दिन की कहानी है। जिले के गांव कनघट्टी में रहने वाले इन श्रमिक परिवारों की। रोजगार के लिए अपना घर छोड़ा तो गांव से पलायन कर यहां पहुंचे। झाबुआ क्षेत्र के गांवों से यहां आए राम सिंघाड़ पूरे परिवार के साथ यहां है। रबी के सीजन में खेतों में मजदूरी का काम कर रहे है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में मजदूरी मिल जाती है इसलिए यहां पर परिवार सहित आते है। उनके गांव व आसपास गांव के भी अनेक लोग यहां आते है।

