मंडी में लहसुन चोरी के शक में युवक की नग्न कर पिटाई, बोरियां भी उठवाईं; वीडियो वायरल

मंदसौर. मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले की कृषि उपज मंडी में सोमवार को किसानों ने लहसुन चोरी करते हुए एक युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। किसानों ने युवक को नग्न कर पीटा और फिर उससे बोरियां उठवाईं। हालांकि बाद में जब मंडी के कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी पहुंचे तो किसानों ने युवक को छोड़ दिया। बता दें कि मंदसौर में पहले भी इस तरह के वीडियो सामने आ चुके हैं।

घटना का वीडियो वायरल

इस मामले में किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत नहीं की है लेकिन युवक से मारपीट करते हुए का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। मंडी सचिव जेके चौधरी ने बताया कि आरोपी युवक ईशाक मोहम्मद नशे का आदी है। वह पास के ही गांव में रहता है। पहले भी चोरी के आरोप में तीन बार पकड़ा जा चुका है। मंडी कमेटी को जब तक घटना की जानकारी मिलती तब तक वह मंडी से भाग चुका था। वहीं, वायडी थाने के टीआई एसएल बोरासी ने बताया कि मंडी में चोरी की सूचना मिली है लेकिन कोई शिकायत लेकर नहीं आया है।

MP: Man stripped naked and thrashed on suspicion of stealing garlic from a wholesale vegetable market in Mandsaur . SL Baurasi,Police Station Incharge, says 'This is a very serious matter,we have begun investigation and the culprits who are seen in the video will be acted against' pic.twitter.com/3lxX4Rbzfb