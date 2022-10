मंदसौर ने स्वच्छता की परीक्षा में मारी बाजी, सुधरा सफाई का ग्राफ



मंदसौर.

मंदसौर शहर में स्वच्छता का ग्राफ बढ़ा है और अपना मंदसौर अब १ से १० लाख आबादी वाले शहरों में देशभर में ३२ वे नंबर पर है तो राज्य में ९ वें नंबर पर है। पिछले साल से इस बार स्वच्छता की परीक्षा में नपा ने अपना प्रदर्शन सुधारा है। गत वर्ष स्टार नहीं मिला था। इस बार मंदसौर नपा को थ्री स्टॉर मिला है। ऐसे में इस स्टॉर ने मंदसौर की रैंक को सुधार दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण २०२२ की हुई परीक्षा में स्टॉर हासिल करने के लिए नपा ने अधिक फोकस किया और उसमें उसे सफलता मिली। ७ हजार से अधिक अंकों की हुई इस परीक्षा में अलग-अलग श्रेणियों में हुए सर्वेक्षण में मंदसौर नपा ने ५ हजार से अधिक अंक हासिल किए है। इसके चलते देश व प्रदेश में मंदसौर की रैकं भी बेहतर हुई है।

