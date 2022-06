गांव के खेतों में मजदूरी करने वाली मांगीबाई अब करेगी गांव का विकास

मंदसौर.

आदिवासी क्षेत्र के राणापुर से करीब ३०-३५ साल पहले जिले के आक्याबिका में मजदूरी के लिए आए परिवार की महिला अब गांव की प्रधान होकर कमान संभालेगी। सालों से गांव के खेतों में मजदूरी करने वाली मांगीबाई अब गांव का विकास करेगी। मजदूरी कर गुजर-बसेरा करने वाला गांव में एक ही आदिवासी परिवार है। और इस बार पंचायत चुनाव के आरक्षण में सीट आरक्षित हो गई। ऐसे में एक ही परिवार होने के कारण ग्रामीणों ने महिला को निर्विरोध सरपंच चुन लिया। ऐसे में आरक्षण प्रक्रिया के चलते मजदूरी करने वाली महिला अब सरपंच बन गई। अपने खेतों में काम करने वाली महिला को ग्रामीणों ने सरपंच चुनकर गांव के विकास की बागडोर सौंपी है।

सीएम आए गांव तो रखेंगे विकास की बात

सीएम शिवराजसिंह चौहान ने समरस पंचायत वाली पंचायतों के लिए पुरुस्कार की घोषणा की है। इसके साथ ही उन पंचायतों में आने की बात भी पिछले दिनों कही है। ऐसे में अब मांगीबाई सहित ग्रामीणों को सीएम के गांव में आने और सीएम से मिलने की आस है। मांगीबाई ने कहा कि सीएम आएंगे तो उन्हें गांव में जो काम कराने है उनको लेकर मांग पत्र दूंगी।

मजदूरी करने वाली महिला ऐसे बन गई सरपंच

राणापुर के समीप गांव में रहने वाला धन्नालाल अपने पिता के साथ जिले के गांव आक्याबिका में पहुंचा और यहां स्कूल के सामने मैदान में खुले आसमान में रहकर मजदूरी का काम करते थे। बारिश आई तो ग्रामीणों ने सहारा दिया और झोपडिय़ा बनवाई। फिर धीरे-धीरे काम मिलता गया और बड़े किसानों के यहां स्थायी मजदूरी का काम करने लगे। काम देने के अलावा ग्रामीणों ने सहायता भी की कुछ समय बाद धन्नालाल के पिता चले गए लेकिन धन्नालाल ने गांव में काम करना जारी रखा और अपने सभी दस्तावेज भी बनवा लिया। अब पत्नी मांगीबाई व बच्चों के साथ वह यहां रहता है। उसका घर भी बनवा लिया है। ऐसे में जब इस बार महिला वर्ग के लिए सीट आरक्षित हुई तो उनकी पत्नी मांगीबाई को निर्विरोध सरपंच ग्रामीणों ने चुना और मांगीबाई के हाथ गांव की कमान सौंपी। धन्नालाल ने कहा कि जिस गांव के लोगों ने सालों से हर कदम पर उनकी सहायता की अब उस गांव की सेवा करने का अवसर आया तो वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

