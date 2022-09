पंडित मिश्रा की कथा की मेगा तैयारी, बदलेगी शहर की टै्रफिक व्यवस्था



मंदसौर.

शहर में २६ सितंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा की शुरुआत होगी। जो २ अक्टूबर तक जारी रहेगी। कथा आयोजन समिति द्वारा कथा को लेकर व्यापक तैयारियों की जा रही है। इधर प्रशासन व पुलिस का अमला भी कथा के दौरान संभावित भीड़ को देखते हुए इंतजाम करने में जुटे है। इसमें मुख्य रुप से ट्रैफिक है। इसमें पार्किंग से लेकर रुट को बदला जा रहा है। ऐसे में कथा के दौरान सुबह १० बजे से लेकर रात ८ बजे तक यह बदली हुई व्यवस्था लागू रहेगी। २६ सितंबर से २ अक्टूबर के बीच कथा के दौरान घर से बाहर निकलें तो शहर की बदली हुई ट्रैफिक व्यवस्था को अपने जेहन में रखें। इधर पुलिस ने भी व्यवस्था को लेकर मेगा प्लान बनाते हुए इसका नक्शा तैयार किया है। और शहर के चारों दिशाओं से आने वाले रास्तों के हिसाब से पार्किंग से लेकर रुट को डायवर्ड किया है। वहीं कथा स्थल पहुंचने वाले सभी मार्गों पर चिन्ह भी लगाए गए है। पुलिस ने इस बदली हुई व्यवस्था को २६ सितंबर से लागू करेगी, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए इसे २३ सितंबर को ही जारी किया है।

